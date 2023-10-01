Позор на всю жизнь: известная певица оконфузилась на свадьбе Навки

На свадьбе Татьяны Навки и Дмитрия Пескова гулял весь цвет российского шоу-бизнеса. В числе гостей была и Анита Цой. В тот торжественный вечер знаменитая певица крупно опозорилась.

Исполнительница сильно удивилась, заметив, что все присутствующие на празднике могут похвастаться бронзовым оттенком кожи. Звезда спрашивала коллег, где же они обзавелись шоколадным загаром. Но большинство с удивлением отмечали, что в отпуске не были и солнечных ванн не принимали.

Правда выяснилась неожиданно. Один из знакомых попросил Аниту снять очки. И когда она избавилась от аксессуара, то с ужасом поняла, в чем же дело. Оказалось, что именно линзы делали всех вокруг такими загорелыми. Лишь тогда до артистки дошло, как глупо она выглядела в глазах тех, кто пришел поздравить олимпийскую чемпионку и ее возлюбленного с бракосочетанием.