Позор на всю страну: съемки «Кавказской пленницы» обернулись скандалом

Выход советского фильма «Кавказская пленница» ознаменовался грандиозным скандалом. До сих пор исполнительница главной роли, актриса Наталья Варлей, и певица Аида Ведищева на дух не переносят друг друга.

Все это из-за популярной «Песенки о медведях», которую звезды не поделили между собой. Изначально композицию, ставшую хитом, должна была петь Варлей, но затем это доверили Ведищевой. Спустя годы актриса, затаившая обиду на исполнительницу, жестко ей отомстила.

Все произошло на празднике, посвященном юбилею музыканта Александра Зацепина, куда Ведищева прилетела специально из США. Оказавшись на мероприятии, артистка с удивлением обнаружила, что ее песни исполняет Варлей. Тогда знаменитость задалась вопросом о том, зачем же ее пригласили на торжество.

Закончилось все тем, что композитор, увидев смятение Ведищевой, вывел ее к гостям и заявил, что она поет лучше, чем Варлей. «Позор невыносимый!» — вспомнила о былом певица в беседе с порталом «Экспресс газета», подчеркнув, что ее обидчице, не имеющей выдающихся вокальных данных, не стоило выходить на сцену.