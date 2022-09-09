Позор на всю страну: истинное лицо Волочковой выдал один поступок
Выходка звезды всполошила интернет-пользователей.
Анастасия Волочкова отличилась на презентации своего нового клипа. Балерина выставила себя на посмешище, даже не осознав, насколько глупо выглядела в глазах гостей мероприятия.
Ролик, в кадрах которого истинное лицо Волочковой выдал всего один поступок, знаменитость впоследствии опубликовала сама в личном Telegram-канале. Во время записи видео прима попыталась задуть бенгальские огни, которые украшали торт вместо привычных свечей.
Увидев позор артистки, интернет-пользователи не смогли промолчать. Одни посчитали, что звезде стоит, наконец, отказаться от горячительных напитков, чтобы больше не попадать в такие ситуации. Другие же пришли к выводу, что от Анастасии ничего другого ждать не стоит.
«Что сказать, у нее весь мозг в шпагате», «А что, бенгальские огни можно задуть? Позор, как я дожила до своего возраста без таких познаний», — насмехаются над Волочковой в Сети.