Позор на всю страну: истинное лицо Волочковой выдал один поступок

Анастасия Волочкова отличилась на презентации своего нового клипа. Балерина выставила себя на посмешище, даже не осознав, насколько глупо выглядела в глазах гостей мероприятия.

Ролик, в кадрах которого истинное лицо Волочковой выдал всего один поступок, знаменитость впоследствии опубликовала сама в личном Telegram-канале. Во время записи видео прима попыталась задуть бенгальские огни, которые украшали торт вместо привычных свечей.

Увидев позор артистки, интернет-пользователи не смогли промолчать. Одни посчитали, что звезде стоит, наконец, отказаться от горячительных напитков, чтобы больше не попадать в такие ситуации. Другие же пришли к выводу, что от Анастасии ничего другого ждать не стоит.