Позор на всю страну: Билану невероятно стыдно за пьяный концерт

Дима Билан сильно подмочил свою репутацию. Музыкант не скрыл от народа пагубную зависимость. Отмываться от этого позора пришлось мучительно и долго.

Поклонники в Самаре испытали шок, увидев, что певец вышел на сцену в нетрезвом состоянии. Тогда разразился громкий скандал. Сделать вид, будто ничего не произошло, не вышло. Артист решил принести публичные извинения за свое поведение.

Однако это не помогло. Слово «простите» не заставило широкую общественность в одночастье забыть неприятный инцидент.

«Где-то полтора года тащил за собой», — признался исполнитель в рамках шоу Эльдара Джарахова на YouTube.

Наставник проекта «Голос.Дети» отметил, что ему до сих пор стыдно за свои пьяные выходки. При этом он заметил, что люди сделали поспешные выводы, решив, будто он всегда выпивает на своих концертах. По уверению звезды, на самом деле это далеко не так.