Позор на весь мир: родители «протащили» невестку Виктории Бекхэм в культовый фильм

Никола Пельтц родилась в достаточно обеспеченной семье и еще в юном возрасте решила стать актрисой. Деловые связи и влияние ее отца стали прекрасным дополнением к красоте и артистизму малышки. Однако широкую известность ей принесли именно романтические отношения.

Когда девушка начала встречаться с сыном Дэвида и Виктории Бекхэм, для нее открылось еще больше новых возможностей. Ей удалось заполучить роль дочери главного героя в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления». Этот боевик из культовой кинофраншизы стал одной из самых успешных картин об инопланетных роботах. Однако восторг зрителей и критиков не распространился на молодую актрису.

Никола получила номинацию на премию «Золотая малина», что является настоящим позором для любого известного артиста. Эксперты низко оценили актерскую игру девушки, но это не помешало ей и дальше сниматься в кино и популярных сериалах.