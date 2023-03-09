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Позор на весь мир: родители «протащили» невестку Виктории Бекхэм в культовый фильм

9 марта 2023 08:45
Позор на весь мир: родители «протащили» невестку Виктории Бекхэм в культовый фильм

Критики не стали молчать.

Никола Пельтц родилась в достаточно обеспеченной семье и еще в юном возрасте решила стать актрисой. Деловые связи и влияние ее отца стали прекрасным дополнением к красоте и артистизму малышки. Однако широкую известность ей принесли именно романтические отношения.

Когда девушка начала встречаться с сыном Дэвида и Виктории Бекхэм, для нее открылось еще больше новых возможностей. Ей удалось заполучить роль дочери главного героя в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления». Этот боевик из культовой кинофраншизы стал одной из самых успешных картин об инопланетных роботах. Однако восторг зрителей и критиков не распространился на молодую актрису.

Позор на весь мир: родители «протащили» невестку Виктории Бекхэм в культовый фильм

Никола получила номинацию на премию «Золотая малина», что является настоящим позором для любого известного артиста. Эксперты низко оценили актерскую игру девушки, но это не помешало ей и дальше сниматься в кино и популярных сериалах.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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