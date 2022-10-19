Позор на свадьбе Елизаветы II удалось скрыть: цена оказалась огромной

На церемонии своего бракосочетания с принцем Филиппом Елизавета II блистала в белом атласном платье от именитого дизайнера и в тиаре королевы Марии «Бахрома». Глядя на невесту, мало кто мог подумать о том, что за несколько часов до этого она находилась в полном отчаянии.

В тот самый момент, когда инкрустированное бриллиантами украшение крепили к фате Елизаветы, оно неожиданно сломалось. Тогда мать будущей королевы попыталась успокоить ее тем, что у них есть и другие тиары, но невесте нужна была только эта и никакая другая.

Позор на свадьбе, за которой следило 200 млн человек, казался неминуем, но решение все-таки нашлось. Украшение в сопровождении сотрудников полиции срочно доставили в ювелирный дом Garrard, где оно и было изготовлено в 1919 году по заказу бабушки Елизаветы.

Там тиару немедленно починили, после чего вернули королевской семье. В результате Елизавета получила то, что хотела: под венец она пошла, дополнив свой наряд заветным аксессуаром, за ремонт которого наверняка была отдана баснословная сумма.