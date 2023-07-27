«Позор мультипликации»: советский хит «вывернул» иностранцев наизнанку

Владимир Сутеев был одним из главных детских писателей в Советском Союзе. По его сказкам нарисовали много прекрасных мультфильмов, которые до сих пор остаются популярными у детворы.

Одна из самых популярных экранизаций сказок Сутеева — это трогательная история под названием «Мешок яблок». Мультфильм рассказывает историю зайца, который раздал все яблоки соседям по лесу и не смог накормить своих детей. Но в благодарность за угощение все лесные жители принесли заячьей семье другую еду. Советских детей этот мультик учил щедрости, благодарности и самоотверженности.

А вот иностранные родители были в шоке, когда увидели мультфильм. Американцы отказались включать своим детям «Мешок яблок» по неожиданной причине. По словам пользователей Сети из США, при просмотре их буквально выворачивает наизнанку от жалости и переживаний за судьбу несчастного зайца. Как полагают американцы, рыдать рядом с ребенком, пока тот смотрит добрый мультик, считается позором.