Позор «Мосфильма»: этот фильм ругали в СССР, а он стал любимым у иностранцев

Кинематограф СССР был интересен не только советской публике, но и любителям искусства по всему миру. Энтузиасты штурмовали кинотеатры, чтобы оценить социалистические фильмы, и осыпали комплиментами очередные работы Андрея Тарковского и, например, Эльдара Рязанова. При этом некоторые картины сначала становились популярны за границей, а уже потом — у себя на родине.

Так, Владимир Меньшов представил свою драму «Москва слезам не верит» в 1980 году, а уже на следующий год эксперты американской киноакадемии присудили ей статуэтку «Оскар». Публика со всего мира рукоплескала картине, однако коллеги режиссера на «Мосфильме» не разделяли этого восторга. Постановщики и актеры активно ругали популярную драму и даже предлагали запретить фильм.

«Это позор „Мосфильма“», — именно так характеризовал фильм режиссер Юлий Райзман.

Со временем позиция коллег Меньшова изменилась. Фильм оставили в покое, а советские зрители по достоинству оценили картину, сделав ее одним из лидеров проката.