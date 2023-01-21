Пожирал глазами: происходящее между Николаевым и Королевой не укрылось от публики

Этот взгляд мечтает увидеть на себе каждая девушка хотя бы раз в жизни.

На съемках передачи с Андреем Малаховым от широкой аудитории не укрылся один интригующий факт. По ходу эфира ведущий подготовил сюрприз для Игоря Николева — песню в исполнении Наташи Королевой. Композитор в первые секунды решил, что услышит запись на видео, но затем чуть не подпрыгнул, увидев бывшую жену во плоти.

Николаев буквально пожирал ее взглядом, что не укрылось от зрителей и всех присутствующих в зале. Имели место довольно задорные комментарии:

«Он сжирает её глазами. Смотрит с открытым ртом на неё. Ох, Наташка, зажигалка».

И, конечно, более трогательные: