Пожирал глазами: происходящее между Николаевым и Королевой не укрылось от публики
Этот взгляд мечтает увидеть на себе каждая девушка хотя бы раз в жизни.
На съемках передачи с Андреем Малаховым от широкой аудитории не укрылся один интригующий факт. По ходу эфира ведущий подготовил сюрприз для Игоря Николева — песню в исполнении Наташи Королевой. Композитор в первые секунды решил, что услышит запись на видео, но затем чуть не подпрыгнул, увидев бывшую жену во плоти.
Николаев буквально пожирал ее взглядом, что не укрылось от зрителей и всех присутствующих в зале. Имели место довольно задорные комментарии:
«Он сжирает её глазами. Смотрит с открытым ртом на неё. Ох, Наташка, зажигалка».
И, конечно, более трогательные:
«Да, очень жаль, что они не вместе, конечно они любят друг друга, старая любовь не забывается».