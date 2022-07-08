«Пожилой и потасканный»: Лепс раскрыл неприглядную правду о своем здоровье

Совсем скоро Григорий Лепс будет отмечать 60-летний юбилей. Несмотря на бодрый и подтянутый вид исполнителя, сам он говорит о многочисленных проблемах со здоровьем. По его словам, от возраста никуда не деться, поэтому в зеркале он видит изменившегося себя.

«Пожилой и потасканный», — раскрыл неприглядную правду музыкант в интервью для журнала «Антенна-Телесемь ».

Лепсу даже пришлось внимательнее относиться к собственному самочувствию. Раньше он был очень зависим от вредных привычек, мог выкурить до двух пачек сигарет в день, но теперь значительно сократил это количество. На этом настояли и кардиологи, и специалисты по голосовым связкам. Рекомендаций последних он слушается беспрекословно, ведь в прошлом он пережил операцию на голосовом аппарате. Во Франции врачи провели несколько вмешательств, чтобы вернуть ему голос. И сейчас он прикладывает все усилия для его сохранения.

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Также Лепс регулярно ходит в спортзал и занимается плаванием. Это помогает ему сохранить форму.