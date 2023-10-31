«Пожелайте мне здоровья»: Брежнева взмолилась, узнав новости о своем состоянии

От прежней улыбчивой красотки не осталось и следа.

Вера Брежнева переживает не лучшие времена. В прессе несколько лет циркулировали слухи о разладе в семье экс-солистки группы «ВИА Гра». Опасения подтвердились: продюсер Константин Меладзе оставил секс-символ эстрады ради новой пассии. Теперь некогда жизнерадостная блондинка учится жить по-другому.

Последние заявления певицы здорово напугали ее поклонников. Исполнительница разместила в соцсетях новость о собственной смерти. Правда, Брежнева тут же заверила публику, что это чья-то гнусная шутка. Звезда написала, что ее фанаты и сами прекрасно понимают, что такие заголовки не соответствуют действительности.

«Лучшее, что вы можете сделать, пройти мимо и пожелать мне здоровья», — подытожила свое обращение артистка.

Слова Веры Брежневой встревожили общественность. В ответе злопыхателям некоторые увидели намеки на возможную болезнь певицы.