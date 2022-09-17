Пожар и странный кастинг: вы точно не знали этих фактов о съемках любимой всем СССР «Операции “Ы”»

Режиссер Леонид Гайдай не ожидал, что его комедия «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» обернется таким грандиозным успехом – в первый год проката картину посмотрело более 69 миллионов зрителей. Но на съемках легендарного фильма было множество неурядиц, о которых рассказал портал «Интересные факты».

Первоначально главного героя, в исполнении молодого актера Александра Демьяненко, звали вовсе не Шуриком, а Владиком. Но Владика забраковала советская цензура, якобы Владик – это Владлен, а Владлен – это Владимир Ленин.

Демьяненко не сразу получил свою звездную роль.

Создатели картины просмотрели более сотни кандидатов, среди которых были Александр Збруев, Олег Видов, Валерий Носик и другие знаменитые актеры.

Наталье Селезневой пришлось пройти через многое, чтобы получить роль Лиды. Когда актриса вошла в съемочный павильон, Гайдай предложил ей раздеться перед камерой. Актриса отказалась. Тогда режиссер отпустил колкость в ее адрес: «Вы мне, конечно, нравитесь, но мне кажется, что фигура у вас не очень-то…». Девушка скинула платье – и получила свою роль.

Эпизод, где Шурик попал в битум, едва не стоил нескольких жизней. По неосторожности битум внезапно загорелся – пожар тушили и строители, и съемочная группа.

Первоначально на роль Верзилы, который пытался «перевоспитать» Шурика, планировали взять Михаила Пуговкина, но худсовет отказал ему из-за слишком «бандитского» лица – в итоге Пуговкин все-таки сыграл в картине, но роль прораба.

Во время съемки сцены ограбления базы, которая снималась в декабрьском Ленинграде, случился казус. Пошел сильный дождь и смыл нужный для кадра снег. В итоге снег имитировали с помощью ваты.

Мало кто знает, но Леонид Гайдай также засветился в собственном фильме. Именно он сыграл алкоголика, который произносит фразу:

«Огласите весь список, пожалуйста!».

«Операция «Ы»» оказалась настолько популярна в России, что ее героям – Шурику и Лиде – установили целых три памятника: один из них находится в Краснодаре перед Политехническим университетом, второй в Москве у Московского экономического института, а третий – в Тольятти перед главным корпусом Государственного университета.