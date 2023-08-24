«Пожалуйста, отбирайте»: Белый отказался от важного звания

В прошлом году Анатолий Белый эмигрировал в Израиль. Переезд актера за границу может сказаться на его статусе, о чем он сам недавно рассказал.

В 2006 году Белому присвоили звание заслуженного артиста. Анатолий никогда этим не кичился, но и не скрывал, что дорожит наградой. Теперь же, после его отъезда за границу, Белого могут лишить звания, с чем он уже смирился.

«Если отберут, то, пожалуйста, отбирайте», — сказал Анатолий в одном из последних интервью.

При этом актер не жалеет о своих ролях, сыгранных в российском кино и на сцене МХАТа. По словам Белого, это его жизнь и его труд, который он любит и ценит. Сегодня 51-летний артист играет в местных театрах Израиля. Он не скрывает, что теперь зарабатывает меньше, чем в России.

Анатолий Белый известен по многим нашумевшим картинам «Куприн. Яма», «Горе от ума», «Белая гвардия», «Метро», «Братья Карамазовы», «Мира» и другим лентам. Также актер успешно занимался озвучиванием мультфильмов и книг.