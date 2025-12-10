«Пожалуй, моя лучшая роль»: своей работой в этом фильме Шаламе гордится больше всего – не «Дюна» и уж тем более не «Интерстеллар»

По словам актера, за последние 8 лет именно эти съемки впечатлили его сильнее всего.

Многие знают Тимоти Шаламе по масштабным блокбастерам и философским сагам. Но сам актер главной ролью своей карьеры называет другую работу. Ту, где не было песчаных червей и космических путешествий.

В недавнем интервью актер сделал неожиданное признание. Он заявил, что его лучшая игра – не в громких проектах вроде «Дюны» или «Интерстеллара». Своей вершиной он считает роль в драме «Марти великолепный».

Актер объяснил, с каким трепетом относится к своей профессии. Он много лет выкладывается в каждой роли на все сто. И очень не хочет, чтобы это воспринимали как нечто само собой разумеющееся.

«Я играю по-настоящему уже 7 или 8 лет, отдаю всего себя. Не хочу, чтобы людив оспринимали это как нечто само собой разумеющееся. И сам не хочу так воспринимать. Ведь это на самом деле большая удача. А в "Марти великолепном", пожалуй, моя лучшая роль».

Напомним, что премьера картины намечена на 25 декабря 2025 года. Сюжет вдохновлен историей жизни легендарного игрока в настольный теннис Марти Рейсмана. Режиссером выступил Джош Сэфди, наиболее известный по фильму «Неогранённые алмазы» с Адамом Сэндлером в главной роли.

Похоже, зрителям предстоит увидеть совсем другого Шаламе, на этот раз без спецэффектов, но с максимальной актерской отдачей.