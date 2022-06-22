«Пожалейте слушателей»: засветившуюся на радио Барановскую растоптали

Пользователи Сети раскритиковали Юлию Барановскую за ее попытки стать радиоведущей. Мнением фанаты поделились в комментариях под недавним эфиром «Русского радио ».

Вот уже несколько лет бывшая избранница Андрея Аршавина строит карьеру не только на телевидении, но и пытается покорить радиостанции. Знаменитость принимала участие в шоу «Все к лучшему» вместе с Олегом Верещагиным, а после и в других проектах. Однако, как оказалось, далеко не все слушатели являются поклонниками Барановской. По мнению пользователей Сети, тембр голоса знаменитости не подходит для работы на радио.

«Кто вообще пустил ее на радио с таким голосом? Зачем рот все время зажимать, рукой закрывать — пожалейте слух радиослушателей», «У ведущей голос, как в тюрьме отсидела», «Какой у Барановской голос противный», — уверены подписчики.

Некоторые слушатели даже заявили, что Барановской нужно как можно скорее отказаться от карьеры радиоведущей и закрыть свое шоу.