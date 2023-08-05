Пожалел мать: сын-фрик Елены Яковлевой все-таки свел тату с лица (фото)

Денис Шальных не раз оказывался в центре внимания не только потому, что он сын Елены Яковлевой. Юноша заработал себе репутацию фрика из-за многочисленных татуировок. Ими покрыто не только тело, но даже лицо звездного наследника.

Россияне не раз травили парня за необычную внешность. Яковлева также не скрывала, что не в восторге от увлечения сына нательными рисунками. Но при этом уточняла, что поделать с Денисом ничего не может, поэтому принимает его таким, какой он есть.

И все же одна татуировка сильно не нравилась актрисе, и она настойчиво просила сына ее убрать. Речь идет об изображении гроба на лице Шальных. Фрик пожалел свою мать и на протяжении года терпел болезненную процедуру по сведению татуировки.

В результате от нее остались пятно и шрам, избавиться от которого полностью, скорее всего, не получится. Но в любом случае Яковлева довольна, поскольку больше не видит на лице своего отпрыска пугающее изображение.