Пожалел, что ушел из кино: как сейчас живет легендарный «танцор диско»

Митхун Чакраборти так блистательно сыграл танцора диско, что полюбился не только индийским поклонникам. Фильм благодаря шикарному артисту покорил весь мир. После «Танцора диско» артист сыграл почти в сотне индийских кинолент и стал настоящим секс-символом эпохи.

Женат Чакраборти был дважды. На коллегах по цеху. В первый раз он в супруги выбрал модель, а во второй — актрису Йогиту Бали. Жена смогла подарить ему троих сыновей, а четвертую девочку удочерили.

Успел танцор не только «пережить» сотни съемок в кино и воспитать толпу детей. Он даже ухитрился построить политическую карьеру. В 2014 году Чакраборти выдвинули в качестве кандидата в парламент Индии. Стране он прослужил в качестве общественного деятеля совсем недолго. Уже через 2 года ушел в отставку по состоянию здоровья и вернулся назад в кино.