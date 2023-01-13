Пожалеете: почему никому не стоит переходить дорогу Скорпиону

Не секрет, что в зодиакальном круге Скорпионы обладают репутацией самого таинственного и вместе с тем - самого опасного знака. Уроженцев водной стихии уважают, а еще их боятся и не рискуют переходить им дорогу. Действительно ли Скорпионы так свирепы, какими их малюют? Что будет, если рассердить представителей самого “ядовитого” знака? Астрологи рассказали, кто же они, эти загадочные Скорпионы, на самом деле и почему с ними действительно лучше никогда не вступать в конфликт.

У Скорпиона потрясающая интуиция

Представители водного знака могли бы с легкостью заткнуть за пояс победителей “Битвы экстрасенсов”. Скорпион обладает феноменальной интуицией, ему достаточно одного взгляда, чтобы понять, каков на самом деле человек перед ним и с какими целями он явился.

Если вы задумали обмануть его - лучше не надо, все равно поймет это и затаит обиду.

Скорпион не идет на компромисс

Если уроженец водного знака обиделся - пиши пропало. Можно хоть в лепешку разбиться, вымаливая прощение, но Скорпион даже бровью не поведет. Предателей, мошенников, изменников представители этого знака вычеркивают из своей жизни раз и навсегда. Лучше не маячить у них перед глазами в надежде, что поймут и простят - скорее уж, еще больше разозлятся.

Скорпион очень мстительный

От своей планеты-покровителя, Плутона, представители знака унаследовали твердый характер и железную волю.

Эти качества как нельзя лучше помогают Скорпиону вершить возмездие за нанесенные обиды.

Уроженцы водного знака очень изобретательны и хитроумны, поэтому месть их уж точно будет запоминающейся. Во всяком случае, в кошмарах будет сниться еще долго.

Скорпион невероятно скрытный

Представители водного знака всегда себе на уме. Что на самом деле творится в мозговых извилинах Скорпиона, знает только он сам. Может быть, решает, что заказать на ужин, а может быть, продумывает в деталя грандиозную вендетту… Предугадать действия и слова этого знака невозможно, поэтому он легко может застать вас врасплох.

Скорпион делает то, что хочет

Для этого знака не писаны никакие правила. У Скорпиона свой собственный моральный кодекс, автором которого является он сам. С общепринятой точки зрения представитель этого знака может поступать не слишком правильно, но его это мало волнует.