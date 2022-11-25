Позеленел от зависти: Рязанов проговорился об унизительном курьезе Миронова

Андрей Миронов еще при жизни стал одним из главных актеров страны. Миллионы поклонников осыпали его комплиментами и ждали каждого появления на экране. Однако однажды он усомнился в своем успехе.

Как рассказал Эльдар Рязанов в своей книге «Неподведенные итоги», во время работы над картиной «Бриллиантовая рука» на съемочную площадку прорвался поклонник в состоянии алкогольного опьянения. Он обошел охрану и милицию и целенаправленно пошел к Юрию Никулину, так как мечтал с ним познакомиться.

Миронов, находившийся в это время на съемках, не оставил без внимания курьезный случай. Однако история не развеселила его как других актеров, а заставила завидовать. Он не смог смириться с тем, что не является самым известным актером в стране. Долгое время он переживал, что Никулин намного популярнее, и даже рассказал об этом Эльдару Рязанову, который и поделился историей в своих мемуарах.

Со временем же Миронов смирился с происходящим. Во время работы над одним из фильмов к нему тоже подошел алкоголик, который узнал артиста в толпе и поздоровался с ним. С того времени звезда экрана не вспоминал о том, что еще недавно завидовал Никулину.