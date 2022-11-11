Поздняя любовь: жизнь этих знаков Зодиака круто изменится в конце 2022 года

"Любви все возрасты покорны", - писал известный поэт. Однако в представлении многих людей поздняя любовь - это нечто из ряда вон выходящее. Когда человек переступает определённый возрастной рубеж, кажется, что время свиданий, букетов, конфет и прочих романтических атрибутов осталось в далеком прошлом. Тем не менее самое прекрасное на земле чувство порой застигает в самый неожиданный момент - и вот уже весь мир вращается вокруг возлюбленного… Астрологи рассказали, какие знаки зодиака до конца 2022 года имеют все шансы встретить свою позднюю, но такую яркую и необыкновенную любовь.

Телец

Представители земного знака бывают настолько сильно увлечены своей карьерой, что на личную жизнь у них не остается ни сил, ни времени. Только когда все профессиональные высоты оказываются покорены, Телец оглядывается по сторонам и понимает, что рядом нет никого, с кем он мог бы разделить свой триумф.

По словам астрологов, таким уроженцам знака до конца 2022 года выпадет шанс познакомиться со своей второй половинкой.

В силу возраста и скромности Телец может смущаться и медлить, однако мироздание поможет ему сделать решительный шаг на пути к счастью.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака слишком непостоянны и ветрены. В молодости они ныряют из одних романтических отношений в другие, потому что придерживаются мнения, что от жизни необходимо брать все.

Вот только не успевают Близнецы оглянуться, как наступает зрелость, время мимолетных интрижек проходит и предстоит задуматься о создании собственной семьи.

Небесные светила сулят представителям знака благоприятные перемены в личной жизни - в конце 2022 года в их жизни появится человек, с которым они почувствуют настоящее родство душ и больше не захотят расставаться.

Скорпион

Личная жизнь Скорпионов складывается сложно. Представители этого водного знака обладают тяжелым характером, который отпугивает потенциальных женихов и невест еще на первых порах знакомства.

Скорпионы воспринимают свое одиночество крайне болезненно, хотя и мало кому могут в этом признаться.

В их жизни наверняка были люди, о несложившихся отношениях с которыми этот знак жалеет. Астрологи говорят, что в конце 2022 года судьба подарит Скорпиону шанс снова встретить того самого человека из прошлого, исправить допущенные ошибки и наконец обрести свое счастье.