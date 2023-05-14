Поздно расцветают: женщины этих 3 знаков Зодиака выйдут замуж после 40

“Любви все возрасты покорны”, - гласит известное изречение. Поспорить с ним трудно, однако на женщин, которые не вышли замуж к определенному жизненному рубежу, в обществе смотрят несколько настороженно. “Старая дева”, “синий чулок”, “засидевшаяся в девках”, - какими только прозвищами не награждают тех, кто достиг бальзаковского возраста, но пока еще ни разу не отправился под венец. Астрологи советуют таким дамам не паниковать и не бежать к экстрасенсам, чтобы снять венец безбрачия - вполне возможно, что дело в знаке зодиака. Эксперты назвали три знака, представительницам которых суждено встретить свою настоящую любовь после сорока лет.

Овен

Дамы, рожденные под знаком Овна, строят на жизнь поистине наполеоновские планы. При этом замужество в их списке дел и задач стоит далеко не на первых строчках. Представительница огненного знака сначала состоится в профессии, освоит десяток хобби, и лишь потом подумает о браке.

Вот только дел у женщины-Овна так много, что она спохватывается только ближе к сорокалетию или даже после него. Благо что кандидатов на руку и сердце уроженки этого знака всегда предостаточно. Страстная, красивая, талантливая дама-Овен быстро найдет себе жениха в любом возрасте.

Близнецы

“Выйти замуж - не напасть, как бы замужем не пропасть”, - весело отзываются девушки-Близнецы на вопросы окружающих о браке.

Дамы, появившиеся на свет под этим созвездием, хотят от души потусоваться, пофлиртовать, посмотреть мир и себя показать, и только потом осесть дома с мужем и детьми.

Неудивительно, что они выходят замуж уже в бальзаковском возрасте. И то, если встретят того мужчину, с которым заходят провести всю свою жизнь. Угодить Близняшке не так-то просто, поэтому кастинг в мужья довольно жесткий и не каждый кандидат будет даже просто допущен до него.

Водолей

Вы атлетически сложенный блондин с харизмой Брэда Питта и состоянием арабского шейха? Все женщины вокруг сходят по вам с ума и грезят о предложении выйти замуж из ваших уст?

Прекрасно, однако все это ничуть не гарантирует того, что дама-Водолей мечтает о том же.

У представительниц воздушной стихии в голове сложился портрет идеального мужчины, и отступаться от него она не намерена. Женщина-Водолей будет искать своего Мистера Совершенство, сколько понадобится, а как найдет - влюбит в себя и заставит жениться, и неважно, в каком возрасте это случится.