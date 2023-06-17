Поздний и необычный: ахнете, увидев сына Певцова, который на него совсем не похож

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в течение многих лет мечтали стать родителями. Супруги не раз признавались, как много сил потратили на то, чтобы воспитывать ребенка, но забеременеть актрисе удалось лишь спустя 13 лет.

Молодые родители не могли поверить своему счастью. Мальчика они решили назвать необычным именем Елисей, что шокировало поклонников. Но больше их удивило, что ребенок растет совершенно непохожим на своего отца. Елисей — точная копия матери, и даже в его мимике не заметен Певцов.

Пользователи сети не пропускают ни один снимок наследника Певцова и внимательно следят за его жизнью. В социальных сетях они осыпают мальчика комплиментами. По их мнению, 15-летний Елисей непременно должен стать звездой экрана, как и его родители, ведь он уже отличается красотой и унаследовал талант и от отца, и от матери.