Позавидуют многие: всплыла правда о заработках детей-актеров из «Моей прекрасной няни»

Юные артисты ни в чем себе не отказывали.

Гонорары многих звёзд кинематографа окутаны тайной, а поклонникам стоит лишь гадать сколько зарабатывают их кумиры. И если зрители привыкли к тому, что талантливые и опытные актеры могут получить за съёмочный день четырехзначную сумму, то такая же ставка для начинающих артистов вызывает зависть.

Павел Сердюк, исполнивший роль Дениса Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня», приоткрыл завесу тайны и шокировал подробностями о своей зарплате в то время. Будучи всего лишь 16-летним подростком, он приобрёл себе машину, квартиру и даже дачу.

Такие покупки могут позволить себе не все взрослые актёры.

Однако высокие рейтинги сериала позволяли продюсерам тратиться на молодых артистов, которые не стеснялись себя баловать. Но стоит отметить, что дети были ключевыми персонажами в этом проекте, поэтому вполне резонно требовали немалые гонорары.