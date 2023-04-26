Позавидуют многие: вот на что победитель шоу «Голод» потратил пожизненный гонорар

Первый сезон реалити-шоу «Голод» вышел в 2003 году. Вся страна с интересом наблюдала за участниками, которым приходилось выживать в трудных условиях в чужой стране. Победу одержал Александр Константинов, который впоследствии стал актером.

Триумфатор шоу выиграл возможность получать пожизненные ежемесячные выплаты в размере 1000 долларов. Кроме того, на «Голоде» Александр обзавелся новыми связями и друзьями, которые помогали ему поступить в театральный. Но, несмотря на их старания, Константинов провалил экзамены. Однако он узнал, что можно обучаться на платной основе, и вот тут Александру и пригодился денежный выигрыш. Свой гонорар будущий артист инвестировал в профессию.

«Голод» помог Константинову устроить не только карьеру, но и личную жизнь. На проекте Александр встретил Карину Сабирзянову и позднее увел девушку у жениха. Актер женился на возлюбленной, а спустя несколько лет в их семье появилось трое детей. Счастливое семейство обожает путешествовать по разным странам и ни в чем себе не отказывает, ведь Константинов по сей день ежемесячно получает выплаты в 1000 долларов. Этому могут позавидовать многие.