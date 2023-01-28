Позавидуют даже молоденькие девочки: вот как без макияжа и фильтров выглядит Муцениеце

Агате Муцениеце, известной многим телезрителям по сериалу «Закрытая школа» и ряду других проектов, исполнилось уже 33 года. С первого взгляда поверить в эти цифры невозможно.

Буквально несколько дней назад, актриса поделилась яркими фотографиями с отдыха в компании подруг. Звезда выглядит просто потрясающе, особенно учитывая тот факт, что на ней нет ни грамма макияжа, а фото выложено без фильтров.

Подписчики естественную красоту Агаты оценили высоко: