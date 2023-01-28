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Позавидуют даже молоденькие девочки: вот как без макияжа и фильтров выглядит Муцениеце

28 января 2023 13:00
Позавидуют даже молоденькие девочки: вот как без макияжа и фильтров выглядит Муцениеце

Сложно не обзавидоваться.

Агате Муцениеце, известной многим телезрителям по сериалу «Закрытая школа» и ряду других проектов, исполнилось уже 33 года. С первого взгляда поверить в эти цифры невозможно.

Буквально несколько дней назад, актриса поделилась яркими фотографиями с отдыха в компании подруг. Звезда выглядит просто потрясающе, особенно учитывая тот факт, что на ней нет ни грамма макияжа, а фото выложено без фильтров.

Подписчики естественную красоту Агаты оценили высоко:

«Вау! И Карина прилетела?! Замечательно. Девочки, покажите класс! Вы прекрасные»

Позавидуют даже молоденькие девочки: вот как без макияжа и фильтров выглядит Муцениеце
Фото: соцсети, Legion-Media
Артем Пестов
Артем Пестов
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