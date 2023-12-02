Позавидует любой русский: как сегодня живет наследник Пушкина

Хью Ричард Луи Гросвенор, наследник Александра Сергеевича Пушкина, стал самым известным потомком великого поэта. Ему только что исполнилось 30 лет, и многие журналы уже называют его завидным холостяком и привлекательным кандидатом для охотниц за состоянием. Родившись в 1991 году, Хью появился на свет с серебряной ложкой во рту, что предвещало ему благополучное будущее.

Однако его отец, герцог Вестминстерский Джеральд Гросвенор, надеялся, что его наследник не будет прожигать жизнь в бездеятельности и праздности. Хью получил образование в обычной государственной школе, а затем поступил в колледж-пансион Элсмир, где проявил свои лидерские качества, став старостой и старшим в общежитии. Не останавливаясь на достигнутом, он поступил в Ньюкаслский университет и получил высшее образование в области менеджмента в сельском хозяйстве.

Таким образом, Хью стал первым наследником герцогского титула, имеющим высшее образование. Не имея склонности к самолюбованию, он никогда не выставлял свою знатность напоказ, поэтому его однокурсники не подозревали, из какой парень семьи. После окончания университета Хью присоединился к компаниям Wheatsheaf Investment и Grosvenor Group, строившим бизнес в управлении недвижимостью.

Позже он нашел свою стезю и стал менеджером в компании Bio-bean, занимающейся «зелеными» технологиями. Первое время ему казалось, что это его настоящее призвание, ведь он не стремился управлять семейным бизнесом. Однако в 2016 году судьба распорядилась иначе, и Хью был вынужден представлять интересы своей семьи.

Джеральд Гросвенор скончался внезапно от сердечного приступа, и в 25 лет Хью, как единственный сын, унаследовал титул 7-го герцога Вестминстерского. Вместе с ним он получил огромное состояние, которое на тот момент оценивалось в 9,5 млрд фунтов стерлингов.