Позавидует каждый: самая бедная киностарушка СССР скрывала несметные богатства

Екатерина Мазурова воплотила в советском кино образ простой и бедной старушки. Многие ее помнят как бабушку Кости из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», а также как мать Евгения Леонова из «Джентльменов удачи».

На ее счету были в основном роли обедневших бабушек, нянек и соседок. Актриса настолько убедительно смотрелась в роли обыкновенных старушек, что никто и никогда не мог подумать, что в реальности эта женщина — обладательница несметных богатств.

Отец Екатерины Мазуровой почти всю жизнь коллекционировал антикварные вещи. После его смерти дочери достались все его уникальные находки. С 30-х годов Мазурова постоянно пополняла эту удивительную коллекцию, где даже были картины Левитана и Шильдера.

Не секрет, что по истечении времени такие предметы только дорожают. Мазурова могла несказанно разбогатеть, если бы распродала весь накопленный антиквариат. Но актриса решила подарить всю коллекцию музею города Шуя, где провела свое детство.

Так, Екатерина Мазурова вошла в советскую историю не только как милейшая бабушка из кино, но и как человек с широкой душой.