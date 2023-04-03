Позавидует каждый россиянин: как сегодня живет красавец-наследник Пушкина (фото)

Александр Пушкин оставил после себя четырех детей. Сегодня потомки великого русского питателя буквально разбросаны по всему миру. Один из них, 25-летний Хью Гросвенор, обосновался в Британии и носит звание герцога Вестминстерского.

Наследник русского классика живет всем на зависть. Он унаследовал состояние своего покойного отца Джеральда Гросвенора, которое оценивается в весьма солидную сумму — 10 миллиардов фунтов. Эти деньги он не пустил по ветру, а смог преумножить еще на 500 миллионов. Несмотря на то, что 32-летний Хью никогда не бедствовал, он решил не сидеть без дела.

Герцог Вестминстерский получил высшее образование и устроился на работу в компанию, владельцем которой был его отец. Затем он принял решение о переходе в корпорацию Bio-bean.

Что же касается личной жизни, то Хью не женат, хотя вот уже несколько лет состоит в отношениях с некой Харриет Томлинсон. Не исключено, что совсем скоро эффектный красавчик покинет ряды завидных холостяков и создаст крепкую семью со своей возлюбленной.