Позавидует каждая: не поверите, красотке из фильма «Водитель для Веры» 51 год (фото)

Алена Бабенко стала знаменитой после драмы «Водитель для Веры». С тех пор фильмография актрисы пополнилась множеством ярких работ, которые закрепили ее статус кинозвезды.

Бабенко покорила зрителей не только талантом и выразительной игрой, но и привлекательной внешностью. Сегодня актрисе 51 год, и она выглядит почти так же, как в начале своей карьеры. Об этом говорят фотографии Алены в ее соцсетях. У Бабенко гладкая кожа, задорный взгляд и очаровательная улыбка, которая ее молодит. Красоте актрисе могут позавидовать не только ее ровесницы, но и 30-летние дамы.

На счету Алены свыше 80 работ в кино.

По словам артистки, популярность разрушила ее первый брак. Она была замужем за режиссером Виталием Бабенко, от которого родила сына. Алена все время пропадала на съемках, из-за чего ее отношения с супругом охладели. В итоге их брак рухнул. Сегодня Бабенко замужем за бизнесменом Эдуардом Субочем. Совместных детей у них нет. Алена по сей день остается востребованной актрисой и активно снимается в кино.