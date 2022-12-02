Позавидует каждая: на кого самая успешная модель СССР променяла Славу Зайцева

В юности красавица Татьяна Чапыгина даже не думала о карьере манекенщицы. Она обожала медицину, поэтому начала работать медсестрой. Однажды за компанию с подругой Татьяна попала на кастинг в Дом моделей. Именно Чапыгину среди сотен других претенденток заметил модельер Вячеслав Зайцев, тут же предложив ей работу.

Безупречная репутация и трудолюбие сыграли Татьяне на руку. Он быстро стала самой успешной моделью СССР. За день девушка могла дефилировать на трех или четырех показах. А вечером демонстрировать одежду на фабриках или заводах. Вместо вечеринок и свиданий Чапыгина предпочитала здоровый сон.

В конце 1970-х модель начала ездить за границу — в Мексику, США, Германию и Японию. Спустя несколько лет за рубежом она и встретила свою судьбу, влюбившись в австрийского бизнесмена. Он работал в Москве, поэтому покидать родину Татьяне не пришлось. Чапыгина вышла замуж и ради семьи оставила карьеру — на тот момент ей было уже 35 лет.

Без дела она не сидела: много лет Татьяна трудилась администратором в роскошном салоне красоты. Недавно женщина, которой уже за 60, вышла на пенсию.