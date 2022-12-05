Позавидует каждая: ахнете, увидев юную Надюху из «Любовь и голуби» (редкое фото)

Услышав имя Нины Дорошиной, многие тут же вспоминают Надюху из легендарного фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Эта героиня, чьи слова тут же разобрали на цитаты, раз и навсегда покорила сердца зрителей.

Далеко не все из них знают, что звезда на протяжении 20 лет играла эту роль в одноименном спектакле, который шел в театре «Современник». Однажды на постановку пришел Меньшов. Увиденное настолько запало в душу киноделу, что он решил снять свой фильм.

На роль главной героини Владимир Валентинович перепробовал большое количество актрис, в числе которых, например, оказалась и Любовь Полищук. Но именно Дорошина смотрелась в этом амплуа лучше всех.

Так и закрепился за артисткой образ 50-летней жительницы села. При этом почти никто не задается вопросом о том, как Нина Михайловна выглядела в молодости. А была она удивительной красавицей. Звезда экрана могла похвастаться и большими глазами, и невероятно густыми длинными волосами, и пухлыми губами.