Пойти по стопам матери не захотела: вы ахнете при виде взрослой дочери Екатерины Андреевой

Далеко не все дети знаменитостей повторяют путь своих родителей. Яркий пример тому — Наталья Андреева, дочь телеведущей с Первого канала.

Екатерина Андреева родила свою дочь довольно рано — на тот момент женщине было всего 18 лет. Отцом девочки стал одноклассник Екатерины — Андрей Назаров, с которым телеведущая была на тот момент в браке.

Еще в школе Наталья Андреева решила, что по стопам матери не пойдет — она мечтала о самостоятельности и самореализации, но, очевидно, не в сфере искусства.

Девочка блестяще окончила школу, затем поступила в МГИМО на факультет финансов и права, вышла из которого как обладательница красного диплома

Девушка сразу же устроилась по профессии и продолжает заниматься любимым делом по сей день. К сожалению, о самой Наталье известно мало: она избегает публичности, даже не ведет страничку в социальных сетях. С уверенностью можно сказать одно — дочь Андреевой как две капли воды похожа на звездную маму, причем обе выглядят намного моложе своего возраста. Екатерине — 57, Наталье — 39.