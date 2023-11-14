Поймут только те, кто учился в СССР: современным детям это слово ни о чем не говорит

Ничего вечного не бывает даже в образовании.

СССР распался более 30 лет назад. В контексте возраста планеты Земля период крошечный. Однако целое поколение успело измениться за это недолгое время. Изменились быт, культурные особенности, даже некоторые слова канули в Лету.

Яркий пример исчезнувшего слова — готовальня. Спросите у современного ребенка «средних лет», что это значит. Вам вряд ли кто ответит. А ведь в Советском Союзе слово использовали на регулярной основе все, кто ходил получать среднее образование.

Готовальня — это, как известно, набор инструментов для черчения, который сложен в специальный футляр. Слово заимствовали из польского языка, и означало оно почему-то «туалетный столик».

В СССР все хотели стать инженерами, из-за этого черчение входило в список основных предметов. Его изучению уделяли особое внимание и относились крайне серьезно. У каждого школьника на уроке была готовальня.

В ней лежали: циркуль, чертежное перо (рейсфедер — тоже забытое слово), линейка, транспортир, кронциркуль и разметочный кронциркуль. Еще лежали другие инструменты, но это был стандартный набор.

СССР распался, технологии не стояли на месте, да и мир изменился. О черчении как о царе всех наук быстро забыли. Готовальни сменились компьютерами, и дети теперь не знают значения некогда очень важного слова.