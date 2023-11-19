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Поймут только рожденные в СССР: нынешние дети это слово даже не слышали

19 ноября 2023 15:30
Поймут только рожденные в СССР: нынешние дети это слово даже не слышали

Его знал каждый советский школьник.

Казалось бы, с момента распада СССР прошло лишь три десятка лет — с точки зрения истории человечества, это лишь краткий миг. Но современные дети о Советском Союзе знают только по фильмам и рассказам старшего поколения.

Многие предметы и явления, которые в прошлом были нормой, исчезли бесследно. Даже выражения и слова, которые знал каждый пионер, поймут далеко не все дети XXI века.

Например, ребенку, рожденному в нулевые, вряд ли что-то скажет слово «готовальня». Между тем, в Союзе набор чертежных инструментов был у каждого.

Черчение в СССР было обязательным предметом. И циркуль, кронциркули, транспортир, линейка и специальное перо носили с собой почти ежедневно.

Со временем дисциплину сделали факультативной, а несколько лет назад и вовсе исключили из программы. Теперь о готовальнях можно лишь прочитать или услышать в кино.

Фото: Кадр из фильма «Опасные пустяки» (1983)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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