Поймут только рожденные в СССР: нынешние дети это слово даже не слышали

Казалось бы, с момента распада СССР прошло лишь три десятка лет — с точки зрения истории человечества, это лишь краткий миг. Но современные дети о Советском Союзе знают только по фильмам и рассказам старшего поколения.

Многие предметы и явления, которые в прошлом были нормой, исчезли бесследно. Даже выражения и слова, которые знал каждый пионер, поймут далеко не все дети XXI века.

Например, ребенку, рожденному в нулевые, вряд ли что-то скажет слово «готовальня». Между тем, в Союзе набор чертежных инструментов был у каждого.

Черчение в СССР было обязательным предметом. И циркуль, кронциркули, транспортир, линейка и специальное перо носили с собой почти ежедневно.

Со временем дисциплину сделали факультативной, а несколько лет назад и вовсе исключили из программы. Теперь о готовальнях можно лишь прочитать или услышать в кино.