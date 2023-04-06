Поймут только граждане СССР: что не так с фильмом «Менялы»

Комедия «Менялы» вышла в начале 90-х. Сюжет основан на нюансах денежной реформы, произошедшей в 60-х. У современного зрителя будет много вопросов при просмотре, но дать ответы на них смогут лишь бывшие граждане Советского Союза. И они же способны углядеть множество нестыковок.

Дело в том, что тогда людям были выданы новые деньги в соотношении 10 к 1. Решили оставить лишь копейки, ведь чеканка новых монет была недешевым мероприятием. Однако находились те, кто обменивал бумажные деньги на бронзу. Ведь так можно было разбогатеть в 10 раз после реформы. Фильм «Менялы» рассказывает о «миллионере» Прохоре Игнатьевиче, который нанял некого Бабаскина. Тот и занимался подобным обменом.

В картине есть немало ляпов. Например, сцена, где один из героев пересчитывает монеты. Их можно было взвесить и не тратить свое время. Да и несколько монет никак не влияли на исход дела. Странен и тот факт, что население не догадалось, для чего компаньонам размен. Ведь постановление о реформе опубликовали в 1960 году, и все знали о переменах. Кроме того, Прохора Игнатьевича совершенно зря считали подпольным миллионером. У него было 60 тысяч рублей старым номиналом, что не считалось чем-то сверхъестественным.