Поймет лишь иностранец: вот что напевает Балбес в «Кавказской пленнице»

Комедия «Кавказская пленница» лишь кажется простой и понятной картиной. Однако если смотреть фильм внимательно, то в нем можно найти много загадочных моментов.

Так, в одной сцене Балбес напевает нечто непонятное «Э-хе-хей, хали-гали! Цобцобе!». После этого герой Юрия Никулина пинает несчастную овечку, свернувшую не туда. И сегодня далеко не каждый поклонник «Кавказской пленницы» знает, что именно пропел Балбес.

Оказывается, эта незатейливая мелодия берет свои корни у американской культуры. В начале 60-х в США зародился танец хали-гали, представляющий собой смесь твиста и шейка. Само слово вошло в обиход с подачи музыканта Чабби Чеккера и группы The Olympics.

Часть «э-хе-хей» взяли из композиции «Quando vedrai la mia ragazza» итальянца Little Tony. А «цобцобэ» — это клич тираспольских молдаван, которые подгоняли волов, когда те тащили телеги с арбузами.

Из всей этой солянки и появилась песенка Балбеса. Но узнать и расшифровать ее смогут только иностранцы.