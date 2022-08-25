Поймали за руку на вранье: правду о пожаре в доме Меган Маркл предали огласке

Накануне герцогиня Сассекская решилась на откровения. Оказалось, что в 2019 году она могла лишиться сына Арчи. Все произошло во время визита Меган Маркл и принца Гарри в Африку. По словам герцогини, она оставила сына с няней на один вечер, когда должна была произносить речь на одном из мероприятий. И в резиденции королевской пары случился пожар. Только по счастливой случайности няня была вместе с малышом на первом этаже. Арчи мог трагически погибнуть, ведь очаг возгорания находился в детской — причиной пожара стал неисправный обогреватель воздуха.

Меган заявила, что была шокирована произошедшим, но члены королевской семьи не дали ей прийти в себя и не разрешили паре прервать визит. Но королевский эксперт Роб Джобсон уже прокомментировал заявления Меган, поймав ее на вранье. Он подчеркнул, что никакого пожара в доме не было — обогреватель в тот вечер просто перегрелся и слегка задымился. Как добавил Роб в беседе с DailyMail, Маркл просто пытается привлечь к себе внимание, «раздувая» из незначительной ситуации скандал. Ведь ее сенсационные откровения прозвучали в первом эпизоде подкаста, ведущей которого стала сама герцогиня.