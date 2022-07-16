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Поймали на горячем: карьеру советской звезды едва не уничтожило одно фото

16 июля 2022 11:55
Поймали на горячем: карьеру советской звезды едва не уничтожило одно фото

За любой неправильный шаг актеры могли поплатиться.

Лариса Лужина вспомнила, как перешла дорогу одной из самых влиятельных женщин в СССР — министру культуры Екатерине Фурцевой — и едва не попрощалась с актерскими привилегиями.

Случилось это в 1962 году в Каннах, когда на обложку французского издания «Пари матч» попала фотография Лужиной, смеющейся и танцующей твист — буржуйский танец, как говорили в советское время.

Поймали на горячем: карьеру советской звезды едва не уничтожило одно фото

«Фурцева была в ярости и решила больше никуда меня на фестивали не выпускать, но за меня заступился Герасимов», — рассказала Лариса Анатольевна в интервью изданию «7Дней».

Режиссер, с которым она поехала во Францию, объяснил министру, что сам велел Лужиной проявить себя, когда ее пригласил на танец иностранный журналист.

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Пресса, в отличие от чиновников, вообще очень лояльно отнеслась к артистке: французы писали, что она могла бы составить конкуренцию даже самой Мэрилин Монро, настолько эффектно звезда выглядела на красной дорожке.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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