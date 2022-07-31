Поймал 38 преступников: какой герой снялся в «Собачьем сердце»

Вся его грудь была увешана медалями за службу.

«Собачье сердце» для режиссера Владимира Бортко стало настоящим испытанием при подборе подходящих актеров, и речь шла не только о людях. Немало кандидатов перебрали на роль бездомного пса Шарика.

Удача улыбнулась создателям, когда они совсем отчаялись — им привели Карая. В отличие от своего персонажа, этот пес из беспризорника превратился не в человека, а в героя.

Карай служил милицейской собакой и к моменту съемок в фильме помог задержать 38 преступников. Он следовал всем командам, выполнял их с первого дубля и не боялся камер. Единственной проблемой стали сцены с уколами, так как питомца очень пугали иглы.

Позже его хозяйка, дрессировщица Елена Никифорова, вспоминала, что Карая утвердили на роль Шарика во многом благодаря его внешности. Бортко нужен был именно такой «двортерьер».