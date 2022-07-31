Поймал 38 преступников: какой герой снялся в «Собачьем сердце»
Вся его грудь была увешана медалями за службу.
«Собачье сердце» для режиссера Владимира Бортко стало настоящим испытанием при подборе подходящих актеров, и речь шла не только о людях. Немало кандидатов перебрали на роль бездомного пса Шарика.
Удача улыбнулась создателям, когда они совсем отчаялись — им привели Карая. В отличие от своего персонажа, этот пес из беспризорника превратился не в человека, а в героя.
Карай служил милицейской собакой и к моменту съемок в фильме помог задержать 38 преступников. Он следовал всем командам, выполнял их с первого дубля и не боялся камер. Единственной проблемой стали сцены с уколами, так как питомца очень пугали иглы.
Позже его хозяйка, дрессировщица Елена Никифорова, вспоминала, что Карая утвердили на роль Шарика во многом благодаря его внешности. Бортко нужен был именно такой «двортерьер».
«Он был дворнягой чистой воды — одно ухо стоит, другое висит», — цитирует ее канал «Пушистые истории».