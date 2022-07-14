Вслед за Светлаковым: вскрылась правда об элитной недвижимости Ефремова

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельную автомобильную аварию, оказался владельцем элитной недвижимости за рубежом. На днях правда о домах артиста в Латвии вышла наружу. Как оказалось, принадлежащие ему особняки в Юрмале уже давно простаивают пустыми и постепенно ветшают.

Ефремов несколько лет откладывал гонорары, чтобы приобрести дом на прибалтийском побережье. Медики обнаружили у него астму и посоветовали почаще отдыхать у моря в стране с мягким климатом. Он приобрел участок, до которого от центра Юрмалы можно за несколько минут добраться пешком. Там находятся сразу два больших дома, которые обошлись актеру в сумму около 15 млн рублей. Но последние годы туда не приезжали ни сам Михаил, ни его семья. Некоторое время назад курортную недвижимость даже пытались сдавать, но туристов, желающих пожить у Ефремова, не нашлось.

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По информации «Комсомольский правды », недавно появились слухи о продаже одного из домов. Якобы актер решил пойти по пути Сергея Светлакова, живущего по соседству, и избавиться от заграничного жилья. Тем не менее пока данные о продаже не подтвердились. За недвижимостью актера продолжают ухаживать местные жители. А между тем цена на особняки сейчас уже превышает 17 млн рублей.