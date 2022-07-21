Появившуюся на похоронах сестру Шатунова вывели на чистую воду: вот что произошло

Аркадий Кудряшев прокомментировал новости о тайной сестре Юры Шатунова. Ранее в СМИ появилась информация, что родственница присутствовала на похоронах артиста.

Несколько недель назад старый знакомый семьи музыканта признался, что у Шатунова была сестра. Якобы она вместе с ним попала в детский дом, а позже ее удочерили, поэтому девочка переехала в столицу. При этом внешне родственница артиста очень похожа на него, а внимательные фанаты могли заметить ее на похоронах певца.

Как оказалось, эта информация не является правдой. По словам Кудряшева, который долгие годы знаком с музыкантом, у Шатунова никогда не было родственницы, которую теперь обсуждают всей страной. На самом деле Юра был единственным ребенком в семье.