Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)

13 августа 2025 19:34
И нет, обойдемся без Басова, Филиппова и Ронинсона. Будет сложнее.

В советском кино было особое волшебство — даже самые крошечные роли могли стать легендарными. Помните того самого лектора с вопросами и Марсе из «Карнавальной ночи»? Или Дуремара, который так и норовил продать Буратино пиявок? А как насчёт вечно заикающегося начальника Деточкина?

Этих актёров называли «королями эпизода» — они появлялись на экране на пару минут, но запоминались навсегда. Сергей Филиппов, Владимир Басов, Готлиб Ронинсон… Их герои редко двигали сюжет, но без них фильмы теряли бы половину обаяния.

Но «короли эпизода» — не единственные, кто воровал кадры. В советском кино хватало и других ярких второстепенных персонажей: кто-то мелькал в одной сцене, кто-то запомнился одной фразой, а кого-то вы точно видели в десятке картин — но имя забыли.

Попробуйте угадать фильм по таким героям!

  • Тот, кто «воровал» сцену одним только взглядом.
  • Тот, кто появлялся на минуту — но так, что без него фильм уже не тот.
  • Тот, кого все видели, но никто не помнит, как зовут.

Справитесь? Проверьте, насколько хорошо вы знаете советское кино — не по главным героям, а по тем, кто оставался в тени, но без кого не было бы того самого, неповторимого настроения.

Фото: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
