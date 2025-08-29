Появились на секунды, прославились на века: 7 самых ярких эпизодических ролей в советском кино — помните ли вы все? (фото)

Рожденные в СССР наверняка видели на экранах каждого героя не раз.

Иногда актерам хватает буквально нескольких секунд экранного времени, чтобы навсегда врезаться в память зрителей — будь то меткая фраза, выразительный взгляд или просто неповторимая харизма.

Предлагаем вспомнить 7 таких легендарных ролей в кино СССР. Эти актеры точно доказали: порой достаточно одного удачного момента, чтобы стать легендой.

1. Светлана Светличная — «Бриллиантовая рука»

Роль Анны Сергеевны, обольстительницы из комедии Гайдая, сделала Светличную секс-символом эпохи. Её фраза «Не виноватая я, он сам пришёл» и провокационный танец в купальнике едва не стали причиной скандала на госприёмке, но остались в истории кино.

2. Вячеслав Царёв — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Мальчик с сачком и коронным вопросом «А чой-то вы тут делаете?» стал одним из символов фильма. Царёв не был профессиональным актёром и после съёмок вернулся к обычной жизни, но его персонаж запомнился навсегда.

3. Татьяна Распутина — «Афоня»

Девушка с химзавивкой и знаменитой фразой «Это энергичный танец» появилась всего на минуту, но стала культовой. Интересный факт: её выдающийся бюст был создан при помощи шариков, наполненных водой.

4. Олег Скворцов — «Операция "Ы"»

Арестант в очках, требующий огласить весь список, стал настоящей находкой. Скворцов работал слесарем и снимался в массовке, а после этой роли его узнавала вся страна. Часто роль ошибочно приписывают Эльдару Рязанову.

5. Василий Лановой — «Полосатый рейс»

Народный любимец появился в комедии почти случайно: режиссер уговорил его на отдыхе сыграть стилягу-«короля пляжа». Фраза «Красиво плывут...» мгновенно ушла в народ.

6. Луиза Мосендз — «Спортлото-82»

Секретарша Алла Дмитриевна в купальнике запомнилась смелой сценой на катере. Ходили слухи, что для проката в Финляндии сняли дубль без купальника, но этот вариант так и не увидел свет.

7. Анатолий Калабулин — «Иван Васильевич меняет профессию»

Инженер по профессии, он сыграл весёлого стрельца с высоким голосом и шевелящимися ушами. Его песня про Марусю и голодный взгляд на поросёнка стали одними из самых смешных моментов комедии.

Эти актёры — подтверждение тому, что в кино важно не количество экранного времени, а та магия, которую ты создаёшь. Их герои живут до сих пор — в мемах, цитатах и нашей памяти.

