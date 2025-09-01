Появились на пару минут, но произвели неизгладимое впечатление: актеры, одна из лучшей ролей которых заняла меньше 10 минут на экране

Они доказали, что количество времени на экране совсем не важно — важно то, как оно использовано.

Еще со времен становления кино как искусства в Голливуде продолжается погоня за главными ролями в самых многообещающих фильмах, однако далеко не всегда исполнителю главной роли удается затмить собой тех, кто остаются на втором плане.

Так, многие актеры уже не раз доказывали, что даже самая маленькая роль может стать большим прорывом в индустрии, а те самые несколько минут экранного времени запомнятся зрителям лучше, чем весь остальной фильм. В этой подборке — актерские перформансы, которые длились не больше десяти минут, но принесли своим исполнителям всевозможные награды и похвалу.

Кейси Аффлек, «Оппенгеймер» (2023)

В хитовой исторической драме Кристофера Нолана Аффлек появился всего лишь на 2,5 минуты, но даже за это время успел вселить ужас как в зрителей, так и самого Роберта Оппенгеймера в исполнении Киллиана Мерфи. В фильме Аффлек сыграл Бориса Паша — американского контрразведчика, который курировал в том числе и Манхэттенский проект, в котором непосредственное участие принимал Оппенгеймер.

Сам персонаж появляется лишь для того, чтобы обменять парой фраз с героем Мерфи, и потом никак не упоминается до конца фильма — однако присутствие его все равно ощущается и еще больше нагнетает обстановку.

Том Круз, «Солдаты неудачи» (2008)

Хотя актер уже давно считается звездой боевиков, с которым шутки плохи, комедийное амплуа ему тоже не чуждо — по крайней мере, вжиться в роль капризного миллиардера на девять минут он точно смог.

Комедийный фильм-пародия Бена Стиллера стала одним из тех проектов, в которых актерский потенциал Тома Круза раскрылся еще лучше и пошел куда дальше бесконечных боевиков и опасных трюков. За свое недолгое появление на экране Круз даже был номинирован на «Золотой глобус».

Джон Кэролл Линч, «Зодиак» (2007)

Культовый триллер Дэвида Финчера в основном и остается триллером, но только до тех пор, пока на экране не появляется Джон Кэролл Линч — тогда сюжет превращается в самый настоящий хоррор. В фильме актер сыграл Артура Ли Аллена, который долгое время оставался главным подозреваемым в деле Зодиака — серийного убийцы, который терроризировал Сан-Франциско в 1960-е годы.

По слухам, Финчер просил Линча играть роль так, будто он и сам был уверен, что не виновен — однако чем больше актер пытался убедить себя и окружающих в своей непричастности, тем больше создавалось ощущение, что преступником является именно он.

Герой Макконахи, первый босс Джордана Белфорта Марк Ханна, — один из первых героев, с которыми знакомится зритель; при этом он же остается и тем, кого публика будет вспоминать даже после окончания титров. В фильме актер появился всего на 6 минут, но остался в памяти благодаря своей «песне брокера» — произношению обычных звуков при ударе себя кулаком в грудь.

При этом Марка Ханну нельзя назвать лишь чудаковатым миллионером, который стал наставником Белфорта — он же является и тем, кто пробуждает в герое Леонардо ДиКаприо настоящего монстра, которого на пути к всевозможным богатствам не остановит абсолютно ничего.

Марк Уолберг, «Отступники» (2006)

Криминальная драма Мартина Скорсезе стала не только одним из лучших фильмов в истории, но и одной из лучших работ Марка Уолберга, которому достались всего лишь 9 с чем-то минут экранного времени. Так, сержант Дигнам в исполнении Уолберга ведет сомнительного рода дела в Массачусетской полиции, а затем становится одним из главных героев шокирующей развязки.

Несмотря на эпичное, но все же короткое появление, Уолберг по праву считается одним из ключевых фигур в «Отступниках» — и такая роль принесла ему куда больше похвалы, чем фильмы с ним же в главной роли.

