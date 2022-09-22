Появилась на публике после скандала: не поверите, как выглядит Эдита Пьеха в 85

Эдита Пьеха давно завершила свою карьеру, после чего ушла в тень. Несмотря на это, интерес к ее жизни не угас. Не так давно в Сети горячо обсуждался скандал в семье исполнительницы.

Выяснилось, что внук певицы Стас Пьеха совсем ее не навещает. Об этом широкой общественности рассказала домработница звезды, подметив, что музыкант не только не видится со своей бабушкой, но и не общается с ней по телефону. Сама Пьеха сведения об этом комментировать не спешила, а вот артист заверил всех в том, что не забыл именитую родственницу.

Летом этого года Эдита Станиславовна встретила 85-летний юбилей, который, по слухам, провела в одиночестве. Недавно же она впервые появилась на публике после скандала и приняла участие в съемках шоу «Привет, Андрей!».

Поклонники отметили, что, вопреки всему, знаменитость выглядит великолепно. Для многих Пьеха так и осталась иконой стиля. В студии программы она появилась с укладкой и своими любимыми стрелками на глазах, чем привела публику в восторг.