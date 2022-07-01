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Пояс едва на талии сходится: вид 50-летнего Малахова ужаснул россиян

1 июля 2022 10:25
Пояс едва на талии сходится: вид 50-летнего Малахова ужаснул россиян

Фанаты переживают за состояние знаменитости.

Андрей Малахов удивил пользователей Сети своим болезненным внешним видом на 10-летии Мартина Киркорова. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «НеОпра, блин!».

В прошедший четверг прославленный музыкант собрал весь свет отечественного шоу-бизнеса, чтобы отметить первый юбилей своего сына. В числе приглашенных оказались Валерия и Иосиф Пригожин, Яна Рудковская и другие артисты, а также Андрей Малахов, который поразил всех присутствующих своим состоянием. На вечеринку телеведущий надел светло-серый костюм с поясом, которым акцентировал внимание на своей худобе и болезненном виде.

Обсуждая снимки с мероприятия, многие поклонники отметили, что перемены во внешности Малахова лишь подтверждают давние слухи о его многочисленных болезнях. Якобы журналист страдает от весьма серьезных заболеваний, которые сказываются на его внешнем виде. Многие поклонники уверены, что из-за болезней телеведущий вынужден даже носить парик.

Сам Малахов никак не комментирует перемены. Знаменитость не отвечает на вопросы поклонников и уже несколько месяцев назад закрыл свои социальные сети от посторонних.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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