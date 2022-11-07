Повзрослевший мальчик с обертки Kinder разочаровал россиян: «Как кукла Кен»

Мы все с детства знаем его лицо, но далеко не всем оно по нраву.

Имя 28-летнего уроженца Великобритании Джоша Бейтсона наверняка не скажет ничего услышавшим его россиянам. А вот его лицо, напротив, знакомо чуть ли не с детства. Ведь именно Джош является тем самым мальчиком, жизнерадостную улыбку которого каждый из нас хоть раз видел на обертке шоколадок Kinder — как по телевизору, так и в реальной жизни.

Бейтсон и по сей день с успехом продолжает монетизировать свои улыбку и лицо. Несмотря на полученное образование в области политики и международных отношений, основной заработок Джошу по-прежнему приносит реклама. Рестораны, обувь, зубная паста — улыбчивая внешность Бейтсона всегда прибыльна.

А вот в Интернете многие недовольны метросексуальным красавчиком и сравнивают его с другом куклы Барби — Кеном: «Вроде красивый, но остается неприятное впечатление. Как будто пластиковый какой-то», «Думаю, тут контурная пластика имеет место быть», «Сижу на курсах по борьбе с нарциссизмом. Я тут самый красивый».