Повзрослевший карапуз из «Младенца на прогулке» поразит до глубины души (фото)

В 1994 году на экраны вышла забавная комедия «Младенец на прогулке». Ее главной «изюминкой» был малыш, который легко обвел вокруг пальца похитивших его бандитов и уполз от их. Маленький Бинк оказался таким обаятельным героем, что легко очаровал зрителей. Они даже не догадывались, что на самом деле карапуза играли сразу два актера — братья-близнецы Адам и Джейкоб Уортоны. По законодательству детям было запрещено долго работать на съемочной площадке, поэтому малыши сменяли друг друга. Уортоны послушно вели себя на площадке, хотя им и было всего около 9 месяцев.

Однако мальчики не стали связывать свою жизнь с кино. В 2015 году они окончили университет Делавэра, выбрав там разные профессии. Джейкоб освоил навыки ресторанного бизнеса — ему всегда нравилось готовить, а особенно десерты. Он работал пекарем, а теперь трудится поваром в клинике и мечтает в перспективе открыть собственный ресторан.

А Адам стал дизайнером одежды. Еще до выпуска из университета у него вышла первая коллекция, и теперь он активно вращается в модных кругах.