Повзрослевшие дети Шатунова обратились к россиянам со сцены: вот как выглядят Дэннис и Эстелла

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» прошел концерт памяти Юрия Шатунова. Этой осенью ему исполнилось бы 50 лет, но звезды «Ласкового мая» не стало летом прошлого года. Почтить память артиста приехали и его близкие — вдова Светлана и двое детей, которых сам певец много лет прятал от публики.

Супруге Шатунова посвятили песню «Спасибо тебе» из репертуара Юрия. А юная Эстелла самостоятельно спела одну из самых популярных композиций «Седая ночь». Ведущий шоу Андрей Малахов вручил девушке огромный букет белых роз.

Присутствующих поразило, как сильно похожи на певца его наследники. Публика уже не раз отмечала, что юный Дэннис растет просто копией своего отца, а с годами сходство становится все сильнее. А дочь Шатунова, очевидно, унаследовала от него музыкальный талант. Она призналась, что именно папа учил ее играть на музыкальных инструментах.