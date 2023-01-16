Повзрослевшего сына капитана Гранта жалела вся страна: что с ним случилось

Главной ролью в карьере Руслана Курашова стал приключенческий фильм «В поисках капитана Гранта», где он исполнил роль юного Роберта. Кино мгновенно стало хитом, однако популярность не заставила молодую звезду связать свою жизнь с актерской профессией.

Вместо съемочных площадок Руслан выбрал хореографию и профессионально занялся танцами. Он долгие годы служил в Академическом ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД России, но семейная трагедия полностью изменила его жизнь.

Дело в том, что его у него сына Саши диагностировали поражение центральной нервной системы на фоне синдрома хронической усталости. Зарплаты Курашова не хватало на лечение наследника, поэтому он решил заложить собственную квартиру, но его кредиторы оказались мошенниками и попытались отобрать жилье.

В течение долгих месяцев Курашов старался добиться правды и даже обратился за помощью на телевидение. В итоге ему удалось найти неравнодушных юристов, которые не дали остаться ему и его семье без крыши над головой.

Сегодня звезда экрана продолжает заниматься своим любимым делом. Он служит в группе Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, где является артистом миманса, а свободное время посвящает своим родным.